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阿里巴巴集團董事局主席馬雲認為，中美之間應該建立一個好的願景來解決問題，而不是互相指責、發起貿易戰或制裁。

首屆中美企業家峰會美國時間周二在華盛頓舉行。中方發起人馬雲表示，過去十多年間，中美兩國的關係已經超過簡單的貿易與投資關係，意義遠遠超過「中國製造」或「美國製造」。現在中美關係反映的是深厚的商業夥伴關係，其中資本、人力、構想，完全融合成一體。他認為，未來各方將不會再談論商品是在哪一國家製造，而全是在互聯網上製造。

被問及關於中美貿易戰的問題，馬雲指自己沒有那麼悲觀，以前人們覺得中美貿易戰爭一觸即發， 但其實整個關係還是走向好的。他認為，中美之間應該建立一個好的願景來解決問題，而不是互相指責、發起貿易戰或制裁。

他表示，中美官方的經濟對話將在今日(19日)舉行，而中美企業家們在前一天進行討論，是希望給雙方政府在經濟、政治、社會談判過程中，提供諮詢。他認為，溝通總是好事，中美之間應建立好的願景，只有這才能夠解決問題，稱「不是互相指責、貿易戰、制裁，這不能解決問題，吵架是世界上最容易的事情，做好就不容易了。」

展望未來，馬雲勉勵中美企業家，勿讓過去的問題限制中美未來潛力。他指出，在所有深厚而複雜的經濟關係中，貿易或投資的爭議屬於自然，並且可以預見。在這些領域中，應該鼓勵各國政府利用現有的機制，尊重而有效地解決爭端。他強調，中美需要一個可量化的推進機制，企業家可以用自己的智慧、專業，為雙方之間的貿易提供建設性的意見，而不僅僅是懲罰。

出席同一場合的美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)強調，與會的公司都會因為美中關係加強而得到發展，但認為中美仍有嚴重的貿易不平衡需要檢視。