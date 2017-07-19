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中美全面經濟對話今日召開

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首輪中美全面經濟對話今日將於美國首都華盛頓舉行，國務院副總理汪洋與美國財長努欽、商務部長羅斯將共同主持對話。

主持對話的中美官員在會前，互相呼籲對方開放市場，降低貿易限制。三人出席中美商界聯合舉辦的午宴時，各自表達對中美經貿關係的期望。努欽和羅斯都促請，中國更開放市場、減少限制，令美國公司在貿易，有公平的競爭環境。

努欽稱﹕「我們與中國仍有很多工作，達致平衡的關係，基於互利互惠。這代表需要撤除外資持股限制，美國企業能更全面參與中國增長中的金融服務業。這代表與中國合作，解除資訊及通訊技術的貿易壁壘。」

羅斯指出：「中國出口往美國，遠多於美國出口往中國。美國市場對中國投資的限制，遠少於中國對美國投資(限制)，因此是時候重新平衡，我們的貿易和投資關係，往一個更公平、平衡和互惠的方向。」

汪洋表示，美國總統特朗普主張「買美國貨，請美國人」，但中國亦有人主張，「買中國貨，用中國人」，兩國經貿關係是雙向，呼籲美國放寬針對中國的貿易障礙。

汪洋又稱，中國已同意進一步開放銀行、證券，電訊和網絡等行業，但承認市場開放程度，未達到各界期望，而中國經濟不夠強健，與美國仍有不少差距，惟認為中美經濟互補遠大於競爭，雙方應該擴大合作空間。

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