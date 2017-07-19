美國第三大航空公司聯合大陸公布，第二季淨利潤按年升39%至8.18億美元(63.8億港元)；撇除非經常性項目後，每股盈利為2.75美元，優於市場預期的2.72美元。期內收入升6%至100億美元，較預期的99.6億美元佳。
不過，集團預期主要營運指標的每座單位收入，在第三季度的變幅將介乎跌1%至升1%，意味很可能維持不變，較上季的2.1%升幅低，也不及主要對手達美。
消息公布後，聯合航空股價在市後時段跌3.6%至76.10美元，周二收市則跌88美仙至78.90美元。
今日 09:00 國際財經
美國第三大航空公司聯合大陸公布，第二季淨利潤按年升39%至8.18億美元(63.8億港元)；撇除非經常性項目後，每股盈利為2.75美元，優於市場預期的2.72美元。期內收入升6%至100億美元，較預期的99.6億美元佳。
不過，集團預期主要營運指標的每座單位收入，在第三季度的變幅將介乎跌1%至升1%，意味很可能維持不變，較上季的2.1%升幅低，也不及主要對手達美。
消息公布後，聯合航空股價在市後時段跌3.6%至76.10美元，周二收市則跌88美仙至78.90美元。
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