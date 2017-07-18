美國財政部公布，中國連續四個月增持美國國債，於5月份增持規模為100億美元，持有規模增至1.1022萬億美元，為第二大美債持有國。
日本該月增持44億美元美國國債，持有規模增至1.1113萬億美元，仍為美國第一大債權國。
截至5月底，外國主要債權人持有的美國國債總額約為6.1236萬億美元，按月增加499億美元。
美國財政部的報告顯示，5月流入美國長期證券金額919億美元，4月份則為流入97億美元。此外，5月份總跨境流入為573億美元，4月份則為744億美元。
美國財政部公布，中國連續四個月增持美國國債，於5月份增持規模為100億美元，持有規模增至1.1022萬億美元，為第二大美債持有國。
日本該月增持44億美元美國國債，持有規模增至1.1113萬億美元，仍為美國第一大債權國。
截至5月底，外國主要債權人持有的美國國債總額約為6.1236萬億美元，按月增加499億美元。
美國財政部的報告顯示，5月流入美國長期證券金額919億美元，4月份則為流入97億美元。此外，5月份總跨境流入為573億美元，4月份則為744億美元。
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