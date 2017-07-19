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歐羅兌美元昨天升穿1.15關口，正式站上2015年3月迄今的大型徘徊區頂部，歐羅能否保持強勢並順利向上突破，可視為環球資金流向的關鍵指標。歐洲央行將於明天公布議息會議結果，官員對通脹與貨幣政策大方向的立場，對後市影響不容忽視。

歐羅兌美元由今年1月3日的1.03水平開始反彈，過去7個月逐漸呈現大漲小回格局【圖】。隨着市場對歐洲央行收水的憧憬日益增加，歐羅愈升愈急。縱然明天議息預料按兵不動，但任何涉及往後收緊貨幣政策的蛛絲馬跡，勢必成為歐羅進一步走強的催化劑。

彭博綜合分析師預測結果顯示，市場普遍認為本周議息結果或重申近期歐洲央行行長德拉吉的論調──對歐羅區經濟復甦有信心，有需要時會收緊貨幣政策，惟擔心市場流動性過緊，或強調退市措施將非常溫和，避免金融市場出現恐慌。故此，歐洲央行較大可能會在本周議息聲明中改變有關購買資產計劃的措詞，婉轉地釋出量化寬鬆時代步向壽終正寢的訊息。

多數分析師認為，今年9月很大機會成為歐洲央行宣布逐步退出量寬措施(Tapering)的契機，並於2018年開始逐月減少購買資產，明年底甚至有機會上調存款利率。

假設歐央行真如市場預期般落實退市，歐羅好友定當歡天喜地。然而，一眾分析師所設想的收水計劃，與歐洲央行的盤算是否一樣，恐怕連德拉吉也木宰羊，這位「超級馬里奧」看來正觀察試水溫的反應。

再者，歐羅區近月物價升幅有放緩之勢，消費物價指數(CPI)由2月份的按年上升2%，反覆下跌至6月的1.3%，跟美國通脹數據走勢如出一轍(詳見昨天本欄)。通脹水平未能達標，會否令歐洲央行日後淪為「口爽爽、大隻講」之輩？即使現階段歐羅強勢畢呈，一旦9月份議息結果並無市場憧憬的「鷹」氣逼人，反高潮戲碼將放大歐羅回吐的沽壓(詳見7月12日本欄)。

港股方面，恒生指數昨天開市後反覆上漲69點，見26540點全日高位，之後維持窄幅偏軟走勢，收市競價時段被嘜高，收報26524點，升54點(0.2%)。全日成交828億元，上升股份比例僅約44%。

觀察本月(截至周一)強制收回恒指牛熊證(俗稱「打靶」)相對期指張數急升至15186張，創12個月新高，相比起6月份打靶張數僅為月均張數11552的一半，可見7月莊家收穫非常「和味」，不排除短期內市況將較為反覆，尤其目前近價熊證相對較多，或成為莊家狙擊目標。

值得留意的是，牛證街貨比例已連續3個交易日高於70%，明顯失衡。參考往績，若牛證街貨比例持續如目前般高於七成，恒指多屬於整固橫行階段；除非該比例回落至60%或以下，否則恒指短期大升的難度頗高。

信報投資研究部

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