國際財經

周一(7月17日)公布的美國紐約聯儲7月製造業指數從6月的19.8大幅下降至9.8，遠低於市場預期的15.0。雖然此數據重要性不高，但仍不利於近期走勢已十分疲弱的美滙指數。

更重要的是，美國總統特朗普致力於推動的醫改方案可能再度延後投票，令市場對於特朗普新政的信心進一步受挫，美滙指數今日(7月18日)進一步跌穿95水平至94.59，刷新10個月新低。

受惠於美滙指數的疲弱走勢及美國加息空間有限的市場預期，倫敦金繼昨日升穿1235美元後，今日進一步攀升至1238.7美元，逼近1239.5/1240美元阻力(從1295.7美元至1204.6美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)。若順利突破1240美元阻力，金價將有望進一步挑戰1250美元水平。

由於美國聯儲局將在下周二及下周三展開一連兩日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議，目前聯儲局官員已進入了「緘默期」。雖然市場預期聯儲局7月份將會維持利率不變，但可能會透露何時開始縮減資產負債表。此外，歐洲央行將會在本周四召開議息會議，市場預計歐洲央行或會暗示未來逐步收緊貨幣政策，小心倫敦金在環球央行「收水」的情況下未必有大幅上升的空間。

策略方面，若金價回落至9日指數移動平均線1225美元附近，我們將短線買入倫敦金，上望1238美元，跌穿1220美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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