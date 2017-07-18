國際財經

上周五(7月14日)公布的美國經濟數據顯示，美國6月消费者物價指數(CPI)按年增長1.6%，差於預期按年增長1.7%，連續第四個月不及預期，且有「恐怖數據」之稱的零售銷售連續第二個月下滑。美國數據再次令人失望，加之美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)上周三(7月12日)稱通脹是美國經濟的不確定因素之一，令市場愈發質疑美國聯儲局年內縮表以及加息進程能否如期展開，美匯指數受此拖累跌至95.00附近，刷新10個月新低，而澳元/美元則從日內低點0.7727大漲逾100點至0.7828，刷新自4月21日以來高位。

儘管周一(7月17日)澳元/美元進一步攀升至0.7837後遭獲利回吐的壓力拖累而輕微回落至0.7790附近整固，但澳元/美元升勢並未因此而中斷。今日(7月18日)公布的澳洲儲備銀行7月4日議息會議紀要顯示，澳洲第二季度經濟數據總體樂觀，中性利率预计在3.5%左右，雖低於2007年的5%，但仍表明目前1.5%的利率水平是「擴張性的」。鑒於澳洲儲備銀行對於澳洲經濟前景變得更為樂觀，加之周一中國公布的第二季國內生產總值(GDP)、工業生產、零售銷售等一系列經濟數據普遍優於預期，亦利於澳洲貿易前景，投資者因而對澳洲儲備銀行的加息預期顯著升溫。澳元/美元受此推動自時段低點0.7785急升近2%至0.7940，創兩年以來新高。

此外，近期非美貨幣集體走強主要得益於美滙指數疲軟走勢，據消息稱，又有兩位共和黨參議員將就醫改法案投反對票，這意味著這一法案難以獲得通過，美國內部政治不確定性再度升溫，美滙指數今日進一步受壓跌破95.00至94.69。鑒於美滙指數遲遲未能有效企穩，若美滙指數進一步下探94.00下方支撐，屆時將為澳元/美元提供進一步上行動力。

技術分析方面，此前我們曾提及澳元/美元在周線圖形成形成大型「圓底」，若澳元/美元最終突破0.7800至0.7834區間阻力，長期內將有望進一步上探0.8450甚至0.8700區域(圓底的上升量度目標)。目前澳元/美元已成功突破頸線阻力區域0.7800水平，未來數周後市應可進一步上探0.8000及0.8160附近水平(從2014年6月高位0.9500至2016年1月低位0.6826的下跌浪的50%調整水平)。

策略方面，若澳元/美元回落至0.7860/0.7870支持區域，我們將買入澳元，上望0.7990，跌穿0.7800止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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