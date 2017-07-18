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今日 15:55 國際財經

關注美醫保法案 歐股早段下滑

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美國共和黨再有多兩名參議員表態反對新醫保法案，意味該法案將無法在參議院獲得通過，市場憂慮這預視特朗普政府的稅務改革及財政刺激政策，可能面對更大的困難。此外，市場亦繼續關注正在進行的英國脫歐談判，以及經濟數據，投資氣氛轉趨審慎，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7367點，跌36點或0.49%；德國DAX指數報12503點，跌83點或0.66%；法國CAC 40指數報5201點，跌28點或0.55%；意大利富時MIB指數報21417點，跌67點或0.31%。

道指期貨暫報21568點，跌13點。

另外，瑞典網絡設備製造商愛立信(Ericsson)次季營業虧損12億瑞典克朗(約11.33億港元)，虧損大於市場預期，去年同期為盈利28億瑞典克朗。

美國能源資訊局(EIA)早前預期，該國7大主要頁岩油產區8月平均日產量將增加11.3萬桶至558.5萬桶，拖累油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報45.94美元，跌0.08美元或0.17%；倫敦布蘭特期油報48.38美元，跌0.04美元或0.04%。

英國今日稍後將公布上月消費者物價指數(CPI)，市場預期按月和按年分別增長0.2%及2.9%，前值分別為升0.3%及2.9%。

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