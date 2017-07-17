國際財經

美國即將與加拿大及墨西哥重啟北美自由貿易協定（Nafta）前夕，美國貿易代表辦公室發表談判目標，首要是削減貿易逆差，也會促請兩國避免操控貨幣滙價。

美國貿易代表辦公室是根據國會要求，周一發表Nafta談判目標報告。報告指出，Nafta談判首要目標，是減少美國與其餘兩個成員的貿易逆差；另美國將要求兩國通過合適渠道，確保它們不操控本國貨幣滙價，以取得不公平競爭優勢，及阻止收支賬的調整。

美國總統特朗普在競選時多次強調，美國工人因不公平貿易協議而蒙受損失，並提出重啟Nafta談判。根據美國國會要求，美國政府在5月就重啟談判目標進行三個月諮詢，因為此舉可加速協議日後在國會審議的時間。美國預期，8月16日正式開始與兩國談判。

報告顯示，美國去年對墨西哥的貨勞逆差是630億美元，對加拿大的貨勞逆差是77億美元。加拿大元兌美元滙價在特朗普上任後升值，今年以來上升6%。墨西哥兌美元滙價則升值15%。

報告也指出，若干美國人是受惠於Nafta，但對於很多美國人而言，卻產生問題，包括他們的工廠被關閉、失去工作，以及無法履行承諾。

美國貿易代表Robert Lighthizer表示，啟動談判是要爭取達成一項公平協議。