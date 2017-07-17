國際財經

市場觀望本周多家企業公布的季績和數據，投資者觀望氣氛濃厚，美股表現反覆，明顯缺乏方向。

截至本港時間晚上10時59分，道指報21645點，升7點或0.04%；標普500指數報2461點，升2點或0.09%；納指報6317點，升4點或0.07%。

市場關注本周大量企業公布財報，美股本周的表現將很大程度上取決於企業的季績表現。不過，摩根士丹利證券分析師Michael J.Wilson表示，雖然企業財報非常重要，但對美股構成較大影響，稅改料將是最重要的政治事件。

他表示，如果標普500指數要今年實現2700點的目標，上市公司的市盈率勢將提升，股市上漲的動力將主要來自政治確定性，而不是結果本身。無論未來幾個月發生什麼，都必須提前思考醫保與稅改方案會給行業與個人帶來哪些確切的結果。

經濟數據方面，美國7月紐約聯儲製造業指數從6月的19.8，大幅回落至9.8，差過市場預期的15。

個股方面，貝萊德第二季經調整後每股盈利5.24美元，差於市場預期的5.4美元，收入雖然上升約6%，至29.65億美元，但仍低於市場預期，目前股價跌逾3%。此外，本周標普500成分公司中將有68家公司發布財報，包括美國銀行、高盛、微軟與通用電氣等。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報46.53美元，跌0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報48.94美元，升0.03美元或0.06%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7406點，升28點或0.38%；德國DAX指數報12580點，跌50點或0.4%；法國CAC 40指數報5230點，跌4點或0.09%；意大利富時MIB指數報21482點，跌9點或0.04%。