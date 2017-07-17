國際財經

上周五(7月14日)美國公布的6月零售銷售意外按月下跌0.2%，連續第二個月下滑，而6月消費者物價指數(CPI)按月增長持平，按年增長1.6%，兩者均低於市場預期，而且CPI年率增長創2016年10月以來的新低，6月核心CPI按年增長1.7%，雖符合市場預期，但創2015年1月以來新低。

鑒於美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)上周三(7月12日)在國會作證時曾承認通脹是美國經濟不明朗因素之一，而且表示未來利率無需進一步提高太多即可達到中性水平，如今CPI數據連續4個月低於預期無疑令美國進一步加息的前景受限。

故在美國疲弱的零售銷售及CPI數據公布後，美滙指數走勢大受打擊，進一步從95.60附近慘跌至95邊緣，刷新10個月新低。倫敦金因而藉機升穿1224/1226美元區域的重要阻力，最高見1232.8美元。

雖然金價今日仍在1228美元至1232美元之間窄幅波動，暫時未能突破上周五高位1232.8美元，但由於金價已升穿日線圖的下降通道，技術上應有利於後市展開技術反彈，進一步上探1239.5/1240美元阻力(從1295.7美元至1204.6美元的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1250美元水平。

策略方面，若金價回落至9日指數移動平均線1225美元附近，我們將短線買入倫敦金，上望1238美元，跌穿1220美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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