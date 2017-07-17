國際財經

上周三(7月12日)加拿大央行一如市場預期加息25個基點至0.75%，為7年來首次加息，成為首家跟隨美國聯儲局進入加息軌道的主要央行。加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)在利率決議後發表講話稱，經濟明顯不再需要更多刺激措施，並表示未來的利率走勢將取決於經濟數據，其「鷹派」言論拖累美元/加元從1.2900上方暴跌逾200點至日內低點1.2679，創2016年6月24日以來的逾一年新低。

儘管近期加拿大通脹低迷，但波洛茲仍預計2019年通脹略超2%，並表示有理由預計通脹率將在一年內達到目標。受益於此，市場對加拿大央行年內再度加息的預期顯著升溫。此外，美國能源資訊局(EIA)上周三的報告顯示，美國上周原油庫存減少756.4萬桶，為10個月來最大單周降幅。美國原油庫存下降以及美國原油生產略有放緩，帶動紐約8月原油期貨在上周連續5個交易日上漲，逼近47美元。

值得一提的是，美滙指數持續疲軟亦為美元/加元跌勢淩厲的重要原因。上周五(7月14日)公布的美國零售銷售、消費者物價指數(CPI)雙雙低於預期，而投資者最為關注的美國6月CPI按年增長1.6%，差於預期按年增長1.7%，連續第4個月不及預期，並創9個月以來低位，核心CPI跌至2015年1月以來最低。鑒於美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)上周三在國會就半年度貨幣政策作證的時候已暗示美國未來加息空間有限，此時疲軟的通脹數據更是削弱投資者對於美國經濟持續增長的信心，美滙指數在上周五顯著受壓跌近95邊緣，今日(7月17日)則進一步下挫至10個月新低95.04，拖累美元/加元下跌至14個月低位1.2639。

技術分析方面，美元/加元於6月27日跌穿周線圖上升通道後跌勢淩厲，短短三周已下挫逾300點，較5月5日觸及的15個月高位1.3792更累計下跌逾1000點(逾8%跌幅)，但考慮到目前周線圖的RSI指標已跌至超賣區，加之滙價目前跌近1.2600重要心理關口，投資者需小心美元/加元存在超跌反彈的可能性。若美元/加元反彈突破1.2700阻力區域，後市或可進一步回升至1.2800甚至1.2855區域。

策略方面，若美元/加元反彈突破1.2700，我們將買入美元，上望1.2840，跌穿1.2635止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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