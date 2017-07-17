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今日 18:30 國際財經

觀望美企業績 歐股中段個別走

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英國與歐盟正式展開一連四日的第二輪脫歐談判，加上多家美國藍籌企業稍後將公布第二季業績，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7411點，升33點或0.45%；德國DAX指數報12582點，跌49點或0.39%；法國CAC 40指數報5227點，跌7點或0.15%；意大利富時MIB指數報21483點，跌9點或0.04%。

數據方面，歐羅區6月消費物價調和指數(HICP)按年上升1.3%，符合市場預期，但漲幅不及5月的1.4%和4月的1.9%。不過，核心HICP較按年上升1.2%，5月為升1.0%，升幅高於市場預期的1.1%。

英國脫歐事務大臣戴德偉表示，與歐盟的談判在上月會面時取得良好開局，本周將進入實質層面。德國商業銀行分析師認為，短期內英國脫歐談判不可能會破裂，反而是英國現屆政府仍有垮台的可能，這將是英鎊面臨的最大風險。英鎊現報1.3075美元，跌0.18%。

道指期貨暫報21616點，升21點。

油價持續向好，紐約原油期貨現時每桶報46.7美元，升0.16美元或0.34%；倫敦布蘭特期油報49.12美元，升0.21美元或0.43%。

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