國際財經 時事脈搏

英國與歐盟將展開一連4日脫歐談判。英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)將於今日在布魯塞爾，與歐盟首席談判代表巴尼耶展開第二輪談判。不過，英國政府內部就關於選擇「硬脫歐」還是「軟脫歐」仍在爭論不休，在與歐盟的談判中處於被動局面。

留歐派的英國財相夏文達(Philip Hammond)周日表示，英國應該與歐盟達成過渡性協議，讓英國能夠分階段脫離歐盟，使企業有幾年的緩衝期，避免出現「斷崖式」脫歐的局面。

夏文達接受英國廣播公司(BBC)訪問時稱，在幾周前，讓英國與歐盟設定一個脫歐的過渡期還是一個新概念，但是現在很多人已經接受這種觀點。設定過渡期將使英國能夠最大限度沿用現有安排，減少對企業經營活動的影響。他補充指，英國政府需要盡快明確脫歐方向，以恢復企業和消費者信心，保持經濟穩定。

對此，英倫銀行行長卡尼表示贊成，稱央行建議英國與歐盟之間設定脫歐過渡期。如果雙方不能達成過渡協議，央行將採取進一步措施盡量減輕相應後果。

目前，英國的脫歐「分手費」已成脫歐中談判最棘手的問題之一，外界猜測歐盟開出「天價分手費」將高達1000億歐羅。夏文達認為，若能得到正確核實和量化，英國願意履行義務向歐盟支付相關費用，但不可能高達1000億歐羅，形容該數字是「可笑的」。

在周一展開的第二輪脫歐談判將分小組和全體會議進行，集中三大議題，脫歐後互相給予公民的權利、英國賠償給歐盟的「分手費」以及雙方在脫歐後的邊境安排，特別是愛爾蘭與北愛的邊界等。戴德偉會前表示，雙方今輪談判將進入實質討論，重申首要是保障英國公民的利益。