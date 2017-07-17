國際財經

《巴隆氏》周刊引述基金經理稱，美國最大家庭電器生產商惠而浦股價可能在明年升35%。

Federated Kaufmann Large Cap fund基金經理Stephen DeNichilo表示，現價192美元的惠而浦，可能在明年升至260美元。

他指出，惠而浦收入已較2000年增加一倍至210億美元，而且其成本已較2006年收購Maytag時減省47億美元。以192美元現股價與2017年經調整每股盈利預測計，惠而浦正處於近13倍預期市盈率水平。

DeNichilo相信，如果惠而浦明年每股經調整盈利可達17.4美元，預期市盈率為15倍，股價可見260美元。

該基金經濟也持有惠而浦股份。

ElliottWaveTrader.net旗下Stock Waves牽頭分析員Zachary Mannes表示，惠而浦能否達致上述水平，要視乎投資情緒，一旦股價突破203美元，可能上試350美元。

與2012年底相比，惠而浦股價已上升90%，今年以來升幅則只有7%，低於整體市場的9%。它的主要對手Electrolux今年升幅已達24%。有分析員擔心北美電器市場的替代高峰期已過。這也是它的股價落後於對手的主因。



