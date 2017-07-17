訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:59 國際財經

《巴隆氏》看好惠而浦 明年可升35%

放大圖片

《巴隆氏》周刊引述基金經理稱，美國最大家庭電器生產商惠而浦股價可能在明年升35%。

Federated Kaufmann Large Cap fund基金經理Stephen DeNichilo表示，現價192美元的惠而浦，可能在明年升至260美元。

他指出，惠而浦收入已較2000年增加一倍至210億美元，而且其成本已較2006年收購Maytag時減省47億美元。以192美元現股價與2017年經調整每股盈利預測計，惠而浦正處於近13倍預期市盈率水平。

DeNichilo相信，如果惠而浦明年每股經調整盈利可達17.4美元，預期市盈率為15倍，股價可見260美元。

該基金經濟也持有惠而浦股份。

ElliottWaveTrader.net旗下Stock Waves牽頭分析員Zachary Mannes表示，惠而浦能否達致上述水平，要視乎投資情緒，一旦股價突破203美元，可能上試350美元。

與2012年底相比，惠而浦股價已上升90%，今年以來升幅則只有7%，低於整體市場的9%。它的主要對手Electrolux今年升幅已達24%。有分析員擔心北美電器市場的替代高峰期已過。這也是它的股價落後於對手的主因。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。