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今日 05:15 國際財經

曾擁156億能源基金 傳虧蝕所有資金

《華爾街日報》引述消息人士稱，一個曾經估值逾20億美元(156億港元)的私募基金，已經變得毫無價值，該基金借款人正洽商接管該基金。

報道稱，2013年成立的EnerVest專注投資能源項目，籌資對象包括若干大型退休基金、捐贈基金與慈善信託籌得資金，較有名氣的投資者包括J. Paul Getty Trust、John D.與Catherine T. MacArthur 與Fletcher Jones foundations。Michigan State University、支持Arizona State University的一個基金與Orange County Employees Retirement System 也有份投資。

EnerVest完成籌資後，即時開始投資，當時的油價處於100美元。不過，紐約油價上周五收市報46.54美元。據悉，基金目前已變得沒有任何價值。除了本身資金外，該基金還向富國在內的金融機構借款13億美元，以增大投資規模，因此借權人正商討接管公司。

EnerVest共同創辦人之一、行政總裁John Walker以電郵回應查詢時表示，投資表現欠佳。

報道引述 Cambridge Associates數據稱，歷來只有7個價值逾10億美元以上的基金，最終導至投資者有損失，而價值損失逾25%以上者更罕見。

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