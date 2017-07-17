國際財經

美國股市上周以創紀錄新高收市，展望本周，多間藍籌公布業績，勢必成為市場焦點，因為華爾街分析員估計，藍籌在第二季的平均每股盈利可能有近雙位數升幅，倘若消息獲確認，大市有望再創新高。

回顧上周市況，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數，在上周五創下收市紀錄新高，納斯特綜合指數離紀錄高位差10點。

展望本周，藍籌業績勢必屬於市場焦點，因為共有68間標普500指數成分股與9間道指成分股公布業績，當中包括美國銀行、強生、高盛、IBM、摩根士丹利、Visa、高通、微軟、eBay、通用電氣等等。

FactSet高級分析員John Butters表示，市場預期藍籌在第二季的每股盈利升幅平均值為6.5%，但數值可能最終向上修訂至9%以上，因為以往數據顯示，在愈來愈多藍籌公布業績後，有關預測平均上調幅度為2.9個百分點。

他表示，目前已公布業績的標普500指數成分股，業績優於預期的比例是80%，收入勝估計的是83%。

Voya Financial高級市場策略員Karyn Cavanaugh指出，他現時估計平均每股盈利升幅為6至7%，但同意很可能向上修訂，因為市場消息相當正面。

BMO Capital Markets投資總監Brian Belski原先估計，藍籌在第二季的每股平均盈利升為7%，但他也相信會有驚喜，因為美元滙價疲弱與經濟強勁增長帶來的效益被分析員所低估。他相信，最終的第二季每股盈利平均升幅可能達雙位數。

LPL Financial估計，科技、能源與金融業的第二季業績將有強勁表現。Cavanaugh相信，除了上述類別外，消費品業務也可能有驚喜。他指出，整體經濟氣氛仍然利好股市投資，因為未有出現過熱情況，唯獨總統特朗普的政治醜聞與政策落實成為股市的軟肋。