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今日 00:21 國際財經

傳凱雷購ADB Safegate 估值78億

路透引述消息人士稱，美國私募基金凱雷已同意收購機場照明設備商ADB Safegate，作價是連同債務在內的企業估值為9億歐羅(78億港元)。

以比利時為總部的ADB Safegate，專門提供機場跑道，停機坪與機場控制塔的照明設備，客戶有2500個機場，預期2017年核心溢利(EBITDA)為7000至8000萬歐羅。

私募基金PAI Partners在2013年以2.08億歐購入ADB，然後再於去年購入停機坪設備供應商Safegate，並合併兩間公司。

凱雷與PAI未有回應查詢。

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