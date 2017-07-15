國際財經

美國通脹與零售數據欠佳，引致聯儲局加息可能性下滑，美國股市周五造好，道瓊斯工業平均指數與標準普爾500指數，雙雙創下紀錄新高。銀行股業績佳，但股價表現差。

道指收市升84點或0.39%，收市報21637，是今年第25次創收市新高；沃爾瑪、微軟、英特爾、摩根大通與高盛表現較差。標普500指數漲11點或0.47%，收市報2459，是6月19日以來首度創下收市紀錄新高，所有類別均上升，房地產類與科技類分別升1.1%與0.9%。納斯特綜合指數進賬38點或0.61%，收市報6312，連續第六天造好。

累計本周，道指與標普500指數分別漲1%與1.4%，納指升2.6%。

道瓊斯運輸指數、Russell 2000指數與Russell 1000指數，分別創下收市紀錄新高。

較早時，美國上月消費物價指數與零售銷貨值較預期差。消息引發市場揣測聯儲局不敢貿然再加息。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer表示，數據很可能讓聯儲局再三考慮加息與縮減資產負債表問題，也反映投資者除了股票外，沒有其他選擇。

Cambridge Global Payments市場策略師Karl Schamotta指出，市場人士預期聯儲局的加息預期表將告下調，令到息率曲線有下行壓力。美國10年期債券孳息率跌1基點至2.28%。

個別股份方面，摩通、花旗與富國的上季業績優於預期，股價分別下跌0.9%、0.5%與1.1%。