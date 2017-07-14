國際財經

外電引述消息人士稱，包括Benckmark在內的召車軟件商Uber的一批早期股東，洽商出售持有的Uber股份予軟銀與其他投資者。

消息人士指出，交易可能涉及向Uber注入新資金，暫時未知悉交易作價。交易必須得到Uber董事會批准。

Benckmark為首的初期股東在上月迫使Uber創辦人 Travis Kalanick離開行政總裁職位。據悉，Benckmark在上述事件前已預備售股，但Kalanick較早時已知悉Benckmark考慮售股。