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今日 02:05 國際財經

本田全球召回210萬輛汽車

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日本本田汽車公布，需要全球召回210萬輛汽車，以更換車內的電池感應器，因為後者存在起火風險。

本田的發言人Chris Martin表示，召回涉及115萬輛2013至2016年本田雅閣型號汽車，以及接近100萬輛其他型號汽車。

該公司指出，收到4宗在美國發生與1宗在加拿大發生的火警報告，但沒有人傷亡。另外，該公司收到3972宗相關申索。

本田披露，電池感應器可能因無法防止濕氣入侵，所以容易短路起火。該公司在2016年更換電池感應器設計，預期未來出現同樣問題的可能性很微。

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