即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局主席耶倫突然變回鴿派掌門人，日前在國會發言的口風明顯較上月議息會議時放軟，暗示不急於加息，令市場流動性急速收緊的陰霾消散，帶動美股造好。道瓊斯工業平均指數周四創下今年第24次收市新高，納斯特綜合指數連升5個交易日，標普500指數亦錄得0.19%升幅。承接美股造好，涵蓋23個已發展國家及24個新興市場的MSCI全球指數(ACWI)周五刷新歷史即市新高，避險情緒暫時降溫。

耶倫在剛過去的一周出席國會聽證會，周三先表示聯邦基金利率毋須再大幅上調，便可達至中性利率(neutral rate，即既不刺激也不壓抑消費及投資的利率水平)，意味未來加息空間不會太大。周四則重申縮減資產負債表(縮表)會以緩慢和漸進方式進行，不希望擾亂市場。

美滙指數踏入2017年以來已持續走弱，如今耶倫再度白鴿上身，可見押注美國加息與縮表緩慢推進的投資者已先贏一仗，美元好友宜暫避其鋒，美滙指數料於96水平之下繼續整固。

雖然耶倫的言論向市場注入強心針，但與近日其他聯儲局官員擔憂資產泡沫的論調有點背道而馳。過去兩周，聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)、副主席費希爾(Stanley Fischer)、三藩市聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)以及耶倫自己都關注金融資產價格估值過高的問題。且看本月餘下兩周時間，日本、歐洲央行及聯儲局先後舉行的議息會議將如何回應此困局，尤其要關注聯儲局對通脹前景的看法。

港股方面，恒生指數周一(10日)收復50天線後表現持續向好，周五高見26416點，剛好是2015年中至2016年初下跌浪的78.6%反彈阻力位；恒指年初迄今升幅達到20%，14天相對強弱指數(RSI)繼續處於50強弱分界之上，且尚未觸及70超買水平，料短期仍可再闖高峰。

正如本欄周五所述，恒指上方阻力可先參考年初至今上升通道頂部約27000至27200點附近位置，相當於較大型的成交量密集區底部。10天線(約25760點)、20天線(約25776點)可視為短線支持位。

本報EJFQ系統內無基準日線輪動圖顯示，恒指與國指上升動力連升4個交易日，且升勢明顯加速，形勢較前周為佳。至於周線輪動圖，國企指數的相對動力自6月16日確認掉頭向上，且已連升4周，並於過去一周移入領先方格，反映走勢回穩，甚至有轉強跡象。恒生指數相對動力過去8星期從高位反覆回軟，惟相對表現繼續向右方轉向，顯示走勢持續向上，只是上升動力逐步減弱。

板塊方面，日線無基準輪動圖顯示，11個恒生綜合指數板塊中，有8個的相對表現和相對動力皆上升，代表多個板塊走勢正在轉強或處於短期反彈中【圖】。其中，工業股的相對表現和相對動力連升4日，是目前最強勢板塊之一。若要在強勢股尋寶，工業或是可考慮的行業。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容