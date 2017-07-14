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今日 20:06 國際財經

摩通次季多賺13.4% 勝預期

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摩根大通第二季淨利潤增長13.4%，至70.3億美元，每股盈利從1.55美元增至1.82美元，主要受惠於利率上升抵消債券交易下滑的影響。市場預期每股盈利1.58美元。

期內，平均核心貸款按年上升8%，按季增長2%；經調整的支出為144億美元，第一季為148億美元；信貸損失撥備12億美元，去年同期14億美元。

截至第二季底止，摩根大通資產管理規模1.9萬億美元，按年增長11%；根據《巴塞爾協定III》的普通股一級資本充足率為12.5%，第一季底為12.4%。

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