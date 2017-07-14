國際財經

周四(7月13日)美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在參議院金融委員會作證時的言論與前一日無多大分別，對市場影響有限。而經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數跌至24.7萬，雖略高於市場預期24.5萬，但為近四周以來首次錄得下降，並連續123周低於30萬關口，創1970年以來最長連續時間，此外6月生產物價指數(PPI)按月意外上升0.1%，按年增長2.0%，均高於市場預期。

美國的經濟數據尚算良好，令倫敦金暫時仍缺乏進一步突破下降通道頂部阻力1226美元的動力，金價全日僅維持在1216.4美元至1224.1美元之間窄幅波動，結束此前連續三日上升的勢頭。

金價在今日(7月14日)亞洲時段進一步跌至1214.7美元後企穩回升，目前逼近1220美元水平。但總體而言金價的反彈力度仍十分疲弱，若今晚8時30公布的美國6月消費物價指數(CPI)數據和6月零售銷售等重磅經濟數據表現良好，金價應會加速下跌，未來或會沿着下降通道進一步下探1200美元甚至1190美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)附近支持。

策略方面，若金價跌穿1212美元，我們將短線追沽倫敦金，下望1202美元，升穿1216.5美元止損。

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