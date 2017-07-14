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今日 18:39 國際財經

觀望氣氛濃 歐股中段續牛皮

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美國今晚將公布6月消費物價指數(CPI)、工業產出及零售銷售等數據，而摩根大通、富國銀行及花旗銀行稍後將派發次季成績表，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段持續牛皮。

截至本港時間下午6時36分，英國富時100指數報7396點，跌16點或0.23%；德國DAX指數報12637點，跌4點或0.03%；法國CAC 40指數報5242點，升6點或0.13%；意大利富時MIB指數報21530點，升8點或0.04%。

數據方面，歐羅區5月未經季節調整的貿易順差為214億歐羅。5月未經季節調整出口按年增長12.9%，進口上升16.4%。意大利6月消費物價調和指數(HICP)終值較前月降0.2%，較去年同期升1.2%。

另外，路透引述消息人士表示，歐洲央行(ECB)傾向於維持資產購買計劃沒有固定期限的狀態，而不是為其設定一個可能十分遙遠的結束日期，以便在情況惡化時保持靈活性。歐洲央行將於下周四舉行會議，外界預計或在9月7日會議上有所行動。

道指期貨暫報21499點，跌10點。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報46.36美元，升0.28美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報48.7美元，升0.28美元或0.58%。

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