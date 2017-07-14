國際財經

周三(7月12日)美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在國會就半年度貨幣政策發表的證詞偏向於鴿派，拖累美滙指數再度下挫至95.50附近水平，甚至在周四(7月13日)進一步刷新9個月新低至95.44。不過，歐羅/美元在周三升至14個月新高1.1488後遭到獲利回吐的明顯沽壓，未能受惠於美元弱勢以突破1.1500關口，反而在短暫反彈後進一步跌破1.1400至日內低點1.1369，創7月7日以來新低。

不過，歐羅/美元跌破1.1400後並未引起恐慌性拋盤，因市場傳聞歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)可能將於8月全球央行會議上發表演說，屆時他將對歐羅區的經濟發表樂觀看法，暗示經濟對貨幣刺激政策的需要已逐漸降低。歐羅/美元很快已回升至1.1400附近，目前仍維持於1.1400上方窄幅整固。

此外，英國和歐盟將於下周一(7月17日)開始新一輪退歐談判，歐盟預計英國的退歐費用達到1000億歐羅，分手費一直以來是兩國之間最大的爭議點。但慶幸的是，英國在周四一個有關財政清算的書面聲明中表示「英國對歐盟有財政義務，而這一義務在英國退歐之後還將持續，這些問題需要得到解決」。這是英國首次明確承認對歐盟具有財政義務，該言論有望避免下周退歐談判出現全面衝突，有利於退歐談判順利進行，為歐羅/美元提供進一步上行動力。

短期內投資者應重點關注今晚20:30公布的美國6月消費者物價指數(CPI)和6月零售銷售數據，若數據表現優於預期，美滙指數或有望在95.50附近成功築底反彈，屆時歐羅/美元或會進一步下探日線圖的上升通道底部支持1.1300水平。但美國通脹持續低企令美國聯儲局加息前景受限，若今日的數據仍無顯示通脹升溫的跡象，美滙指數反彈的空間應該不大，歐羅/美元在短暫調整後或有可能進一步突破1.1500水平。

策略方面，若歐羅/美元回落至1.1350/1.1360區域，我們將買入歐羅，上望1.1490，跌穿1.1290止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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