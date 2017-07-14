國際財經 港股直擊

由萬科(02202)、厚樸投資、高瓴資本、中銀集團投資及普洛斯首席執行長梅志明所組成的財團公布，財團與普洛斯董事會已就全面私有化達成一致，收購作價每股3.38新加坡元，涉資約159億新加坡元，萬科有望成為普洛斯重要股東。

收購事項仍需通過普洛斯股東大會，以及新加坡相關監管的批准。普洛斯董事會與財團將一起推動後續流程。

萬科董事會主席、首席執行官郁亮表示，此次交易若完成，將是萬科城市配套服務商戰略的重要舉措，有助萬科在物流地產領域完善布局，進一步擴大影響力。