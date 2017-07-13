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今日 15:01 中國財經 國際財經

普洛斯907億賣盤予中國財團

新加坡物流地產巨頭及倉儲營運商普洛斯(Global Logistic Properties)宣布，同意以約160億新加坡元(約907.6億港元)出售業務予中國財團。

根據協議，中國財團以每股3.38坡元收購普洛斯，總作價約160億坡元。普洛斯將在新加坡交易所除牌。

新加坡政府投資公司(GIC)是普洛斯的最大股東，持有37%股權，該公司對收購事項表示支持。

財新報道，中國財團包括中國私募基金厚樸投資、萬科(02202)、高瓴資本、普洛斯管理層各佔股約兩成一；中銀集團投資則佔股約15%​​。

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