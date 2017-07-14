國際財經

聯儲備局主席耶倫連續第二天出席美國國會聽證會後，美滙指數變動不大，美元兌歐羅與兌日圓微升，但美元兌英鎊微跌。

較早時，耶倫出席參議院委員會時發言，大致與前一天相同。她指出，聯邦基金利率不需要大幅上升，才可達致正常化水平。ICE美滙指數報95.76，與前一天相若。

歐羅兌美元報1.1402，前一天為1.1413。美元兌日圓呈強，報113.22，前一天為113.15。英鎊兌美元升至1.2939，前一天為1.2880。

加元兌美元上升，報1.2730加元兌1美元，前一天為1.2747。