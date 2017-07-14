國際財經

美國第二大連鎖集團、Target調高次季收益預測，最新估計同店銷售收益可有輕微增長，而不是原先估計的低至中單位數跌幅。如果上述預測是真的，將是集團1年來首度錄得同店銷售收益正增長。

同時，Target調高次季每股盈利預測，最新估計為介乎95美仙至1.15美元。

Target調高預測，反映該公司致力爭取客量及改善分店經營的努力奏效。該公司今年初公布，計劃投放70億美元改善分店經營及引入新品牌，爭取客戶瀏覽與銷售。

該公司將於8月16日公布次季度業績。