訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:15 國際財經

Target調高次季業績預測

放大圖片

美國第二大連鎖集團、Target調高次季收益預測，最新估計同店銷售收益可有輕微增長，而不是原先估計的低至中單位數跌幅。如果上述預測是真的，將是集團1年來首度錄得同店銷售收益正增長。

同時，Target調高次季每股盈利預測，最新估計為介乎95美仙至1.15美元。

Target調高預測，反映該公司致力爭取客量及改善分店經營的努力奏效。該公司今年初公布，計劃投放70億美元改善分店經營及引入新品牌，爭取客戶瀏覽與銷售。

該公司將於8月16日公布次季度業績。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。