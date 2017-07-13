國際財經

美國勞工部公布，截至7月8日止當周，美國首次申領失業救濟人數24.7萬人，按周減少3000人，市場原本預期減至24.5萬人，結束連升三周的趨勢。

不過，美國初領失業救濟金人數已連續第123個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為24.575萬人，按周增加2250人。

另外，截至7月1日止當周，續申領失業救濟人數194.5萬人，按周減少2萬人，市場原本預期減至195萬人。