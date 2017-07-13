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今日 19:18 國際財經

【看圖測市】倫敦金三連升 挑戰下降通道頂部阻力

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周三(7月12日)美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)向美國眾議院金融服務委員會提交的半年度貨幣政策證詞表示，美國經濟增長前景支持逐步加息，聯儲局預計將在今年內開始縮減資產負債表，但聯儲局對於通脹持續低於2%的目標水平保持警惕，未來利率無需進一步提高太多即可達到中性水平。

儘管耶倫暗示將會很快開始縮表，但她表示未來加息空間不大的言論被市場解讀為鴿派言論，令美滙指數走勢再度受壓回落至95.50附近水平。倫敦金因而獲得動力進一步大漲逾10美元至日內高位1225.5美元。

不過，今日金價僅僅在1217.7美元至1224.1美元之間窄幅波動，仍未有效突破日線圖的下降通道頂部阻力。雖然耶倫的鴿派言論令美滙指數受壓，但加拿大央行在周三宣布加息0.25%至0.75%，為7年來首次加息，亦是七大工業國中首個緊隨美國之後加息的國家，故市場期待英倫銀行或會很快跟隨加息。環球市場利率趨升，始終對於毫無利息的黃金資產來說是個負面因素，因此倫敦金目前上漲的動力未算太強。

短期內倫敦金若要突破下降通道頂部阻力1226美元，需要更多有關美元的負面消息，例如今晚公布的美國上周首次申領失業救濟人數及生產物價指數等數據表現疲弱，或者美國總統特朗普「通俄門」政治風波的惡化等等。否則金價短期內可能會維持窄幅波動，等待明日的美國6月消費物價指數(CPI)數據和6月零售銷售等重磅經濟數據公布後才有明顯方向。

策略方面，我們在1220美元建立的倫敦金沽盤已在1216美元提高平倉，獲利4美元(移動止損從1219美元進一步下移至1216美元)。短期內暫離場觀望。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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