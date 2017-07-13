國際財經

美國聯儲局主席耶倫發表鴿派言論，市場揣測加息步伐將放緩，歐洲股市中段上揚。另外，市場亦關注英國將公布涉及脫歐的《大廢除法案》，料對大市或帶來新一輪衝擊。

截至本港時間下午6時25分，英國富時100指數報7424點，升7點或0.1%；德國DAX指數報12656點，升29點或0.24%；法國CAC 40指數報5253點，升31點或0.6%；意大利富時MIB指數報21492點，升60點或0.28%。

道指期貨暫報21503點，升20點。

英倫銀行(BOE)貨幣政策委員麥卡弗蒂(Ian McCafferty)接受泰晤士報訪問時表示，央行應當考慮較計劃提前收回4350億英鎊的量化寬鬆計劃。英鎊現報1.2922美元，升0.29%。

值得留意的是，耶倫稍後將出席參議院另一場聽證會作供，而芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)及聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)今晚及明日凌晨，亦將就當前經濟形勢和貨幣政策發表講話。

國際能源署(IEA)表示，6月石油出口國組織(OPEC)的減產執行率降至78%，為6個月來最低，因有數個成員國的產量高於協議規定的水平。紐約原油期貨現時每桶報45.24美元，跌0.25美元或0.55%；倫敦布蘭特期油報47.44美元，跌0.3美元或0.63%。