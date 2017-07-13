國際財經

周三(7月12日)英國公布的5月(三個月)ILO失業率下降至4.5%，好於預期4.6%，創自1975年以來最低，5月(三個月)就業增長17.5萬，遠高於預期12萬，而且5月(三個月)剔除紅利的平均周薪按年增長2.0%，亦優於預期1.9%增長。英國就業數據良好表明自3月29日正式觸發《里斯本條約》第五十條以來，英國經濟並未受脫歐進程影響而遭受重大衝擊，同時亦為英倫銀行在未來收緊貨幣政策提供支撐，英鎊/美元受此推動自10個交易日低位元1.2811飆升近100點至1.2906。

另一方面，昨晚美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在國會聽證表態偏「鴿派」，儘管耶倫預計年內將開始縮表，但通脹對經濟狀況的反應是一大不確定因素，利率無需進一步提高太多即可達到中性狀態，更稱若核心通脹持續低於目標2%，不排除重新調整貨幣政策的可能。該言論令市場對美國聯儲局今年9月份再次加息（2017年第三次加息）的預期降溫，拖累美滙指數下挫至95.50，逼近8個半月以來低位，而美滙指數疲軟也為英鎊/美元提供進一步上行動力。

可惜英鎊/美元在收復1.2900一線後並未能乘勝追擊，因周三(7月12日)英倫銀行副行長布羅德班特(Ben Broadbent)在一份報紙採訪中表示，英國經濟還有很多不確定因素，「尚未準備好」加息。加之同日內評級機構穆迪(Moody's)警告稱，英國政府無法確定能否在脫歐談判中帶來「好結果」，若脫歐談判表明英國無法保留對單一市場的准入權，將降低該國的評級。英國內外交困的局面最終令英鎊/美元輾轉回落至1.2900下方修整。

然而今天英國將公布切斷與歐盟政治和法律關係的立法，這項廢除法案是英國政府2019年脫離歐盟計劃的核心內容，為幾十年的歐盟法律轉變為英國法律提供了機制。受益於此，英鎊/美元盤中再度升穿1.2900至時段高點1.2951，並升穿自6月30日高位1.3029延伸而下形成的下降通道。鑒於英鎊/美元已在近兩周低位1.2811(從6月21日低位1.2588至7月3日高位1.3029上升浪的50%回吐水平)企穩並升穿小時圖的下降通道，滙價或已完成短期調整。若滙價進一步突破前期阻力1.3030至1.3050區域，後市有望進一步上探1.3100甚至1.3300水平。

策略方面，我們根據6月29日的策略已在1.2930買入英鎊並於1.2880平倉，虧損50點。若英鎊/美元突破1.2955我們將買入英鎊，上望1.3100，跌穿1.2890止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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