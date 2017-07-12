國際財經

德國經濟部表示，受惠於民間消費飆升和建築活動增長，第二季德國經濟繼續穩步增長，不過淨外貿難以對增長構成貢獻。

德國經濟部在月報中稱，經濟正在繼續加速上行，第二季也是如此。當地出口受惠於全球貿易復甦，但經調整後的出口增長可能遜於進口增長，進口也趨於上行，這反映了經常賬盈餘為何延續自2016年中以來緩慢下行趨勢。

經濟部表示，企業信心已來到紀錄高點，消費者物價持續明顯上升，但實質消費者支出繼續增加。就業水平儘管增速較緩慢，但仍在上升。