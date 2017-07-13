國際財經

美國聯儲局主席耶倫昨日指出，聯邦基金利率毋須再調升很多，便可達致中性利率水平，暗示未來加息空間未必很大，其言論趨向鴿派，市場揣測加息步伐緩慢。不過，耶倫今日稍後將出席另一場聽證會作供，市場繼續關注其會否有更多貨幣政策的進一步啟示，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7407點，跌8點或0.12%；德國DAX指數報12623點，跌3點或0.03%；法國CAC 40指數報5226點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報21405點，跌26點或0.12%。

道指期貨暫報21503點，升20點。

英國政府今日稍後將公布《大廢除法案》，把《歐洲共同體法案》轉換為英國法律，為脫歐程序重要的一環。但有報道指，最大反對黨工黨和其他政黨聯手，可能會在國會上對法案提出修訂，或令脫歐前景蒙上陰影。

另外，石油出口國組織(OPEC)預料，明年全球對OPEC原油的需求將下滑，同時暗示儘管OPEC帶頭進行減產，明年油市仍將出現供應過剩。油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報45.31美元，跌0.18美元或0.4%；倫敦布蘭特期油報47.54美元，跌0.21美元或0.44%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期為24.5萬人，前值為24.8萬人。此外，美國亦將公布上月生產物價指數(PPI)，預期按月增長持平。