國際財經

獨立研究機構IDC與Gartner分別指出，根據第二季銷售紀錄，惠普超越聯想，成為全球最大個人電腦生產商。這是惠普自2013年被聯想超越後，首度重拾王座。

IDC在公布首季數據時，已指出惠普超越聯想。當時，Gartner表示，聯想仍輕微領先惠普。不過，在最新季度報告內，兩者列出的全球五大生產商排名是相同的，分別是惠普、聯想、戴爾、蘋果與Asustek。

另外，IDC與Gartner分別表示，與一年前相比，個人電腦銷量在第二季跌3.3%與4.3%。