國際財經

有報道表示，蘋果在推出新一代iPhone上發生問題，可能影響分析員對該公司進入超級周期的預測落空。

本周，多份證券分析報告指出，蘋果為了提升新型號iPhone賣點而安裝的新3D指紋感應功能出現問題，此舉可能有兩個後果，其一是推遲新手機的交付日期，但此舉勢必打擊集團的第四季業績；又或者推出沒有指紋感應功能的手機，但此舉勢必打擊手機銷售收入。

此前，證券商提出超級周期理論，指今年9月推出具革命性新功能iPhone，可能令到未來3類擁有同功能的新型號iPhone也有很佳銷售，是為超級周期。