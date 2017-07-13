國際財經

聯儲局主席耶倫發言後，市場揣測加息步伐緩慢，美國股市周三造好，道瓊斯工業平均指數創下收市新高。

道指收市升123點或0.57%，報21532，是6月19日以來首次創下紀錄新高；杜邦、微軟、家得寶、麥當勞等造好，升幅逾1%。標準普爾500指數升17點或0.73%，收市報2443；科技、房地產與原材料類升逾1%。納斯特綜合指數升67點或1.1%，收市報6261。

較早時，耶倫出席眾議院委員會聽證會作供，重申循序漸進加息步伐與今年減少資產負債表規模等不變。消息推動道指升逾百點。聯儲局公布褐皮書後，指數變動不大。美國10年期債券孳息率跌4基點至2.319%。

Fisher Investments的Aaron Anderson指出，耶倫的看法被視為由鷹派轉為鴿派，即不急於加息，聯儲局仍以經濟復蘇為首要目標，這讓投資界安心。

Robert W. Baird & Co.銷售交易商Michael Antonelli表示，市場原先預期今年還會加息一至兩次，但耶倫言論顯示聯儲局可能以縮減資產負債表取代加息。

個別股份方面，計劃出售資產及削支的NRG能源，股價升逾29%。「閱後即焚」即時訊息軟件商Snap跌1.5%。傳聞合併的PayPal與Square，股價分別升3.3%與3%。獲券商調高目標價的聯合航空升4.7%。

油價上升，埃克森美孚升0.5%，雪佛龍升0.8%。