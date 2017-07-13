即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二表現反覆，早段一度急跌，隨後反彈回穩，納斯特指數連升3天。聯儲局主席耶倫一連兩日在國會就半年度貨幣政策發表講話，周五則有通脹和零售銷售數據出爐，皆左右市況。此前聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表態支持縮減資產負債表(縮表)，但認為今年毋須再次加息。利率期貨市場顯示，聯儲局9月加息機會率是24.3%，12月為54%。

另一方面，美國新醫改法案引發的爭拗未見平息，參議院決定推遲休會繼續討論，未來市場焦點料落在第二季業績期，尤以藍籌放榜最為矚目。

根據市場調查機構Factset統計，標普500指數中約5%企業已公布次季業績。其中約78%公司的實際每股盈利(actual EPS)高於市場預測中位數(下稱中位數)，13%與中位數持平，低於中位數的只有9%。與此同時，企業盈利平均較分析員預期高8.2%，明顯比過去5年平均較預期高4.2%理想。收入方面，約87%企業的實際銷售額(actual sales)在中位數之上。整體企業盈利平均升6.5%；若從板塊角度來看，有9個行業較去年同期錄得按年盈利增長，當中以能源、科技和金融股表現最佳。有兩個行業錄得倒退，分別是非必需消費品及公用事業。

值得留意的是，科技板塊盈利增長達10.5%，當中以半導體貢獻最大，記憶晶片商美光科技(Micron)成為行業大贏家，截至6月底止3個月純利16億元(美元．下同)(去年同期虧損2.15億元)；每股經調整盈利為1.62元(去年同期虧損0.08元)，優於FactSet預期的平均值1.52元；期內收入56億元(去年同期為29億元)，勝過市場預期的54億元。

美國半導體行業協會(SIA)早前公布的數據顯示，今年5月份全球半導體銷售額高達319億元，較2016年同期的260億大幅增長22.6%，也較今年4月份的314億元上升1.9%；今年5月份的升幅更為2010年9月以來最大。全球主要地區半導體市場銷售5月份均錄得按年增長15%以上；美國增幅更高達30.5%，中國也有26.3%。

由於人工智能(AI)與物聯網(IoT)快速發展，對處理器、記憶體、傳感器等需求有增無減，令半導體公司股價水漲船高。圖像處理器(GPU)龍頭Nvidia預測市盈率高達44.4倍，估值並不便宜，交易也略嫌「擠擁」。反之記憶體公司威騰電子(Western Digital)和美光的預測市盈率分別只有10.2倍及6.7倍，股價上升空間應較大。

港股方面，在中資金融股帶動下，恒指最多曾升269點，再創逾兩年新高，收市升幅略為收窄，收報26043點，漲166點(0.6%)，大市全日成交861億元。

技術上，恒指周一收復10天及20天線後，昨曾輕微升穿6月小型長方形形態的區間頂部，且14天RSI繼續處於50水平的強弱分界之上。惟要留神整體大市上升股份比例僅47%【圖】，意味「不協調現象」持續(恒生指數上升，但大市上升股份比例少於一半，詳見2017年5月18日「沿圖論勢」〈市況不協調 慎防危機現〉一文)；若此情況密集地出現，或意味恒指及大市升勢隨時逆轉。

信報投資研究部

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