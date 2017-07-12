國際財經

周二(7月11日)美國總統特朗普(Donald Trump)長子發布的電郵顯示，俄羅斯律師曾向特朗普競選陣營提供有關希拉莉的「黑材料」，令沉寂一段時間的「通俄門」政治風波再掀波瀾。此外，美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)認為只要經濟配合，聯儲局可能很快開始縮表，但當前通脹仍然低迷，聯儲局應對進一步加息保持謹慎。

「通俄門」危機重燃加上布雷納德的偏鴿派言論，令美滙指數遭受雙重打擊，再度跌穿96水平。倫敦金趁機從低位反彈近8美元至日內高位1217.5美元，連續第2日錄得溫和反彈並進一步脫離近4個月低位1204.6美元。

今日(7月12日)金價曾進一步攀升至1220.2美元，但由於聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)將從今晚開始一連兩晚在國會就半年度貨幣政策作證，市場預期耶倫將會發表偏鷹派的言論，黃金多頭未敢過度推升金價。目前金價受阻於1220美元而小幅回落至1217美元附近。

儘管我們中期仍看跌金價，但短期內需小心金價或可受惠於避險需求的回升而進一步反彈，挑戰1225美元甚至1230美元水平(下降通道頂部阻力)。

策略方面，我們根據7月11日策略已於1220美元沽出倫敦金(下望1205美元，升穿1223美元止損)，目前將止損下移至1219美元。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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