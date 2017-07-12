國際財經

美國聯儲局耶倫今日起一連兩天將出席國會聽證會，料對未來加息及縮減資產負債表有所啟示。國際油價漲逾1%，帶動歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7397點，升67點或0.93%；德國DAX指數報12517點，升80點或0.64%；法國CAC 40指數報5185點，升45點或0.88%；意大利富時MIB指數報21333點，升221點或1.05%。

經濟數據方面，歐羅區5月工業生產按月增加1.3%，按年增加4%，較市場預測的增長1.1%及3.6%為佳，主要受惠於耐用消費品生產大幅增長。英國方面，截至5月的3個月平均每周薪資按年增加2%，高於市場預期的增加1.9%；數據亦顯示，3月至5月期間失業率降至1975年以來最低的4.5%水平。

不過，英倫銀行副行長布羅德本特(Ben Broadbent)表示，尚未準備好加息，拖累英鎊一度低見1.2812美元，其後因當地就業及薪資數據優於預期而反彈，現報1.2855美元，升0.06%。

道指期貨暫報21392點，升25點。

值得留意的是，聯儲局將於明日凌晨2時公布經濟褐皮書，而美國堪薩斯城聯儲銀行行長喬治(Esther George)亦於在同一時間，就經濟前景和聯儲資產負債表狀況發表講話。

路透引述沙地石油產業消息人士稱，沙地已將8月日均原油出口大幅削減逾60萬桶，以滿足夏季國內原油消費的增長，並同時遵守石油出口國組織(OPEC)的減產承諾。紐約原油期貨現時每桶報45.72美元，升0.68美元或1.51%；倫敦布蘭特期油報48.14美元，升0.62美元或1.3%。