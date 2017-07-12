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今日 18:17 國際財經

【看圖測市】加拿大央行議息臨近 小心美元/加元反彈

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因上周五(7月7日)加拿大6月就業人口變動、就業參與率與6月失業率均表現好於預期，完全蓋過了美國6月非農就業數據的風頭，加元滙價飆升，令美元/加元重挫0.69%，最低見1.2858。在本周頭兩個交易日，美元/加元雖然企穩1.2870上方交投，但受美國總統特朗普(Donald Trump)通俄門政治風波再起與美國聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)鴿派言論的影響，美元/加元整體仍然未能升穿1.2930/1.2940阻力區域。

另外，加拿大央行將於今晚(7月12日)22:00公布議息決定。自6月13日加拿大央行副行長威爾金斯(Carolyn Wilkins)發表鷹派言論稱加拿大央行將評估是否需要降低貨幣刺激力度以來，加拿大五年期國債收益率已上漲多達20個基點。而近期加拿大的經濟數據亦似乎在印證央行官員的判斷，無論在國內生產總值(GDP)、就業人口還是零售銷售方面，均連續三個月表現好於或持平於預期。因此根據加拿大央行隔夜掉期利率(OIS)計算，7月加息概率高達92.9%！目前市場普遍預期今晚加拿大央行將加息25個基點至0.75%。

不過，雖然市場預期本次加息的概率高達九成，但加元滙價中期內或仍存隱憂，因加拿大6月消費物價指數(CPI)表現疲軟，無論是整體CPI還是核心CPI均在下跌並靠近1%，遠遜於正常標準通脹水平的2%。而低油價亦是加元滙價的一大威脅，雖然歐佩克與非歐佩克國家達成減產協議，但年內紐約期油主力合約已下跌近17%。考慮到加拿大是全球第七大原油生產國，低油價或將是威脅加元長期走勢的重要因素之一。

央行動態方面，美國聯儲局理事布雷納德今天(7月12日)清晨表態稱當前美國通脹表現仍然低迷，聯儲局應在進一步加息上保持謹慎。該表態被市場解讀為鴿派立場，拖累今天美元/加元持續走軟，一度跌穿1.2900支持至時段低點1.2892。而展望本周，投資者需要重點關注今晚(7月12日)加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)與高級副行長威爾金斯主持的新聞發布會以及美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)一連兩日在國會的作證。

技術分析方面，美元/加元自5月5日觸及15個月新高1.3792後輾轉下跌，形成大型下降通道，若以上周五低位1.2858計算，滙價已從高位下挫近6.8%。美元弱勢以及市場對於加拿大央行的加息預期是拖累美元/加元下跌的重要因素，但鑒於市場已充分預期今晚加拿大將會加息，若加拿大如期加息後並未發布鷹派的言論，加元有可能遭遇「買傳言沽事實」的拋售行動，因此投資者需分外小心美元/加元存在超跌反彈的可能性。

策略方面，我們根據7月6日的策略在1.2925建立的美元沽盤(目標1.2805，升穿1.2980止損)已於1.2980平倉，虧損55點。若美元/加元升穿1.2950，我們將短線買入美元，上望1.3040，跌穿1.2900止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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