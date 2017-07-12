國際財經

美國聯儲局主席耶倫最近曾表示，在她有生之年預計不會再看到類似2008至2009年間的金融危機，然而國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德(Christine Lagarde)則明言，她不排除在有生之年爆發另一次金融危機的可能性，並暗示耶倫的言論可能言之尚早。

拉加德在出席克羅地亞的研討會時向CNBC表示，有可能將在某一天爆發另一場危機，因為經濟有周期，過去10年已經見證了，她不會排除這種可能。

不過，拉加德強調了金融危機的不可預測性，一般情況下，危機總是來自意料不到的地方。