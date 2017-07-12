國際財經

美國政治新聞網站Politico引述消息人士透露，總統特朗普明年可能提名白宮國家經濟委員會主任科恩(Gary Cohn)接替耶倫，出任聯儲局主席。

報道引述共和黨高級助手表示，參議院內幾名共和黨議員可能對科恩出任聯儲局主席有保留，但相信後者仍會得到廣泛支持。該名助手指出「只要科恩願意，便能成為下任主席」，又認為科恩有意接任。

白宮發言人回應稱，現時科恩的精力集中在國家經濟委員會的工作上。

曾任高盛行政總裁的科恩是民主黨人，他在大選期間未有為特朗普助選，而且直到大選後才與特朗普認識。