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今日 04:46 國際財經

穆迪:脫歐談判倘失利 英國評級或下調

評級機構穆迪表示，英國脫離歐盟的不確定性，以及近期大選牽動的政治與財政風險升溫，可能引致英國評級有下調壓力。

撰寫報告的穆迪高級副總裁Kathrin Muehlbronner指出，雖然英國與歐盟開始談判，但前景未明，一旦無法達成貿易協議，保持雙方良好接觸，英國的Aa1評級可能被下調。

另外，Muehlbronner表示，英國經濟下半年進一步放緩，消費開支與商界投資疲弱，令到信用度有壓力。同時，首相文翠珊領導的保守黨在6月大選時失利，由多數黨政府變成少數黨政府，對政府信用度也有打擊。

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