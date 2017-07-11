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今日 02:55 國際財經

IMF:財金官員應善用Twitter 解釋政策

國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德表示，財金決策者應該開始習慣用短評式Twitter內容與公眾溝通政策要義。

她在出席拉脫維亞的研討會時指出，隨着一些政治領袖更多使用Twitter與公眾溝通政策，財金界也要學習此類溝通方式。

拉加德承認，要在140個字(Twitter貼文限制)交代財金政策，可能讓公眾難明白全面情況，但財政決策者仍然要學習用這方式，因為這可能是現時最有效與公眾溝通的方式；如果財政決策者不能善用此方法，可能失去公眾對決策的信任。

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