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今日 02:52 國際財經

高田召回270萬個有乾燥劑氣袋

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生產汽車安全氣袋的日本高田需要再召回270萬個氣袋，今次涉及的是氣袋內的乾燥劑是由硫酸鈣生產，而此舉可能引致汽車意外。

根據美國公路安全局（NHTSA）網頁資料，高田今次召回的氣袋是安裝在日產、萬事達與福特在2005至2012年期間出產的若干型號汽車。不過，召回通知沒有提及汽車型號。

此前，高田已安排在2019年前召回6800萬個安裝在汽車內的氣袋，因為氣袋可能引致汽車意外。本田在周一披露，上述氣袋缺失與該公司生產汽車的11宗在美國導致有人死亡的交通事故有關。高田氣袋缺失在全球與18宗有人死亡交通事故有關。不過，上述召回的氣袋是沒有乾燥劑的。

高田在周二表示，存有乾燥劑的氣袋於測試與路面行駛時是沒有發生問題的，但經過詳細研究，發現早期以硫酸鈣為乾燥劑的氣袋，可能在使用一段時間後，因為受到外界環境的影響而變得不穩定，可能導致汽車發生意外。因此，該公司作出召回的決定。高田解釋，後期存有其他化學品乾燥劑的氣袋，沒有出現上述危險。不過，根據該公司與NHTSA在2015年訂立的協議，如果日後發現有乾燥劑的氣袋存在潛在危險，高田仍需要召回氣袋。

高田已經申請破產保護，而且計劃將主要資產出售予另一間公司。

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