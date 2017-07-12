即巿股評 港股直擊 國際財經

過去9年，環球央行藉着壓低利率及大印銀紙等伎倆，刺激信貸增長，推高資產價格，希望達致促進經濟復甦的目標，卻催生了資產泡沫，變相懲罰手持現金不敢投資的普羅大眾。不過，隨着全球最大對沖基金Bridgewater創辦人達里奧(Ray Dalio)上周在社交平台撰文指出：量寬時代告終！市場形勢或會扭轉。

達里奧認為，往後各大央行「收水」的機會比「放水」大得多，透過掌控流動性鬆緊、經濟增長和物價水平，將會維持在不太冷也不太熱的狀態，直至下一場金融危機出現。言下之意，自由市場經濟的終點是否就是計劃經濟？

「收緊貨幣政策」忽然成為2017年熱門關鍵詞。本欄於6月30日〈央媽收水大合奏 滙債股聞聲色變〉一文提及，美國、加拿大、英國與歐洲等央行均陸續明示或暗示將收緊貨幣政策，顯示2008年金融海嘯後極度扭曲的量化寬鬆措施(印銀紙)步向壽終正寢。多國央行掌舵人事先張揚貨幣政策由鬆變緊，令下半年金融市場形勢倍添複雜。

放風「收水」的央媽甚多，但「口爽爽、大隻講」容易，最終落實執行的又有幾人？

論牌面計，美國與加拿大似乎有較大可能落實收水，畢竟美國已經展開加息周期，縮減資產負債表(縮表)的計劃亦白紙黑字寫在議息紀錄，上月的會議紀錄更顯示聯儲局關注美股估值過高，被指隱藏了局方不敢言明的第三使命──藉加息及縮表等收水措施促使股市回調，降低金融危機爆發的風險。聯儲局主席耶倫今天起一連兩日出席國會聽證會，就半年度貨幣政策報告發表講話，有關縮表看法備受市場關注。

加拿大央行方面，行長波洛茲(Stephen Poloz)早前明言目前是研究加息的合適時機，令市場期待今天公布議息結果時或採取行動。利率期貨市場反映，加拿大上調指標利率四分之一厘的機會率升至92%。

本欄早於6月24日指出，「近日美元兌加元正於2016年下半年展開的通道底部整固，如能突破重要支持位1.32水平，或為加元好友帶來驚喜」， 如今美元兌加元正下試1.29；且看能否進逼1.25關口，令加元好友再下一城。

值得注意的是，若楓葉國央行未有留下往後進一步加息的蛛絲馬跡，不排除加元會出現「Sell the news」。

至於英倫銀行與歐洲央行，前者正觀察英國究竟是走向軟脫歐還是硬退歐，難言敲定收水計劃；歐央行則連逐步減少購買資產(Tapering)的藍圖也未有，遑論加息與縮表？

當各國貨幣政策漸見真章，虛張聲勢的終須現形，估計歐羅、英鎊將受壓，加上日本持續印銀紙壓低息率，美滙指數有望於下半年重振聲威，屆時或重演2015年盛夏嚇唬環球股市的一幕。

港股方面，恒生指數昨大升377點(1.48%)， 收報25877點，一舉收復10天線(約25629點)及20天線(約25693點)，並升穿6月小型長方形形態的區間底部【圖】；14天RSI升穿50後繼續走高。展望後市，股民宜觀察恒指短期內能否向上突破長方形頂部，帶領港股進一步造好。

信報投資研究部

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