國際財經

美企新一季業績期即將展開，加上市場觀望聯儲局主席耶倫及其他官員稍後的講話，以及關注周五公布的重磅經濟數據，投資態度審慎，美股反覆。

截至本港時間晚上11時03分，道指報21434點，升26點或0.12%；標普500指數報2427點，跌不足1點或0.01%；納指報6191點，升15點或0.24%。

分析指出，在本周重大事件出現前，投資者不願下太大的賭注；其中，聯儲局主席耶倫將於周三與周四一連兩日在國會就半年度貨幣政策作證詞，以及等待周五公布的通脹與零售銷售數據。

不過，在耶倫講話前，亦有聯儲局官員的講話值得留意，今日稍後發表講話的聯儲局官員有聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)，其將就有關貨幣政策發表講話；此外，明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡里(Neel Kashkari)亦會發表講話。

經濟數據方面，美國6月小企業信心指數錄得下降，由5月的104.5降至103.6，已連續5個月沒有出現上漲。另外，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，5月經季節調整後職位空缺降至566.6萬個，4月職位空缺數字修訂為596.7萬個；而5月招聘人數升至547.2萬人，高於4月的504.3萬人。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報44.7美元，升0.3美元或0.68%；倫敦布蘭特期油報47.17美元，升0.29美元或0.62%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7346點，跌23點或0.31%；德國DAX指數報12477點，升31點或0.25%；法國CAC 40指數報5155點，跌10點或0.2%；意大利富時MIB指數報21199點，升8點或0.04%。